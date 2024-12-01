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Минобороны: 29 украинских БПЛА сбиты над российскими регионами

На месте падения обломков работают представители всех оперативных служб и ведомств.
2024-12-01 08:25:06
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Двадцать девять украинских ударных беспилотников перехвачены и уничтожены российскими средствами ПВО минувшей ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 20 дронов были сбиты в небе над Брянской областью, еще семь уничтожили над Калужской областью и по одному БПЛА военные поразили над Смоленской и Курской областями.

О разрушениях на земле не сообщается. Киевский режим ежедневно совершает попытки террористических атак по объектам на территории России.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла #дроны
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