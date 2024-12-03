Т-72 помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ, не глядя на подбитую башню

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» помог прорвать оборону противника и с неисправной башней, поврежденной в ходе боя, прикрыл огнем БМП со штурмовиками при наступлении на Красноармейском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Боевую машину обстреляли из артиллерии и атаковали FPV-дронами. Один из дронов-камикадзе повредил поворотный механизм башни.

«Чтобы выйти из ситуации и не бросить боевых товарищей без прикрытия в ходе наступления, экипаж танка в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева, решил продолжить выполнение боевой задачи», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе боя командир танка обнаруживал огневые точки ВСУ, наводчик-оператор давал указания механику-водителю для поворота корпуса машины и сам подворачивал башню, чтобы точнее прицелиться и выстрелить.

В результате были поражены укрепленные пулеметные позиции, точки АГС, блиндажи, а также живая сила противника. Действия экипажа позволили поддержать штурмовые группы, сковать противника в маневре, а также не позволили вести ответный огонь. Штурмовые подразделения прорвали оборону ВСУ и без сопротивления овладели опорными пунктами ВСУ.

Ранее сообщалось, что экипажи Т-72 группировки «Запад» накрыли огнем опорники и боевиков ВСУ. Огонь корректировался с помощью беспилотников, также камеры дронов зафиксировали результаты попаданий. Министерство обороны России показало работу танка в ночное время суток.

Т-72 стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубоко модернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.