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Российский дрон точным сбросом уничтожил миномет ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры уничтожения орудия.
2024-12-04 10:35:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало, как с беспилотника скидывают боеприпас прямо на позицию расчета 82-мм миномета ВСУ. Орудие было уничтожено в районе населенного пункта Грековка на Рубцовском направлении.

«Военнослужащими подразделения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Грековка на Рубцовском направлении была выявлена артиллерийская позиция расчета 82-мм миномета ВСУ», - говорится в сообщении Минобороны.

На записи видно, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, спрятанной среди деревьев, наводит боеприпас и сбрасывает его. После сброса происходят детонация, возгорание, в воздух поднимаются клубы дыма.

Ранее оборонное ведомство показало, как оператор дрона точным сбросом уничтожает блиндаж с украинскими боевиками в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #уничтожение #СВО #минмет
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