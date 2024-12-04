Над Россией утром сбили еще 11 украинских беспилотников

Российские военнослужащие утром сбили еще 11 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 5:30 до 7:40 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над территорией Ростовской области, два - над Курской и по одному - над Брянской, Рязанской и Калужской областями.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, ночью ВС РФ сбили 24 беспилотника ВСУ над шестью регионами России.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.