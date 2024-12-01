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Су-35С прикрыли вертолеты и бомбардировщики в курском приграничье

Самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации вместе с вертолетами смогли ударить по боевикам благодаря действиям летчиков-истребителей.
2024-12-01 18:46:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С отработали прикрытие действий российской авиации. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что Су-35С прикрывали вертолеты, а также самолеты штурмовой и бомбардировочной авиации, наносившие удары по боевикам в курском приграничье.

Ранее в МО РФ рассказали, как экипаж Су-34 ударил по националистам в приграничном районе Курской области. Были поражены личный состав и техника ВСУ.

Удар наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по координатам, полученным от разведки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #вкс #Минобороны России #су-35с #МО РФ #курское приграничье
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