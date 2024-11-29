Белгородские БАРСы не допустили прорыва «диверсантов» на тренировках

Добровольцы отряда «БАРС-Белгород» провели тренировки, в ходе которых дали отпор условному противнику. На занятиях побывал наш корреспондент Владислав Кустов.

Бойцы отряда «БАРС-Белгород» берут нарушителей в свои руки. Занятия проходят прямо на посту. Бойцы уже несут боевую службу, но иной раз к ним приезжают проверяющие. И как бы это ни было неожиданно, нужно в любой момент продемонстрировать, чему на полигонах научили.

Сейчас, выполняя задачи, поставленные перед ними, бойцам отряда «БАРС-Белгород» порой недостаточно уметь только стрелять и выполнять команды. Иногда нужно быть психологом. Командиру отделения с позывным Курыч это дается проще, он офицер МВД на пенсии.

«Начинается все с психологии. Подъезжает человек, и стараемся определить по внешнему виду, насколько потенциально опасен», - говорит Курыч.

Задачи бойцов отряда «БАРС-Белгород» - нести дежурство на блокпостах, охранять мосты и другие важные объекты. Блокпосты на дорогах Белгородской области максимально укреплены. Разложены «зубы дракона», чтобы никакой автомобиль не мог набрать скорость. Проверяют машины военные полицейские и бойцы отряда «БАРС-Белгород».

На каждом блокпосту целая линия обороны - хорошо укрепленные блиндажи, доты и сети траншей. Не все в отряд «БАРС-Белгород» идут из военных профессий. Многие никогда не планировали быть военными, но решение пришло.

«Изначально меня напрягла ситуация, происходящая в соседней Курской области. Долго думал, чем я могу им помочь. И тут узнал о формировании отряда "БАРС-Белгород". Прибыл в военкомат по месту жительства, подписал контракт добровольца», - делится доброволец с позывным Белый.

Вступить в отряды БАРС, можно обратившись в военкомат по месту жительства. Там объяснят, как пройти медкомиссию и какие документы нужны. Дальше обучение, и только потом боевые задачи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.