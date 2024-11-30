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Россия пригласила военных КНДР на парад Победы в Москву

Глава Минобороны России Александр Белоусов отметил богатую историю боевого братства народов двух стран.
2024-11-30 06:22:30
© Фото: Минобороны России

Москва предложила Пхеньяну принять участие в параде Победы на Красной площади. Соответствующее предложение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну передал Министр обороны РФ Андрей Белоусов по итогам двусторонних переговоров.

«В России ожидают положительного решения на приглашение направить подразделение вооруженных сил КНДР в Москву для участия в военном параде на Красной площади 9 мая», - сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе переговоров Белоусов подчеркнул, что история боевого братства Москвы и Пхеньяна насчитывает почти восемь десятилетий. Как отметил Министр обороны нашей страны, дружба России и КНДР «крепилась при освобождении Кореи в 1945 году и в сражениях Отечественной освободительной войны 1950-1953 годов».

Кроме того, Белоусов поблагодарил Ким Чен Ына за радушный прием, оказанный российской делегации и назвал большой честью возможность лично встретиться с лидером КНДР.

Напомним, Министр обороны России Андрей Белоусов провел в Пхеньяне встречу с лидером Северной Кореи. Стороны обсудили углубление партнерских отношений и развитие союзничества.

Белоусов отметил взвешенную и независимую политику официального Пхеньяна и передал Ким Чен Ыну дружеский привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #9 мая #Парад Победы #Минобороны России #Красная площадь #КНДР #Ким Чен Ын #Белоусов
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