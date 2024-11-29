Опыт в зоне СВО получили уже 80% медиков госпиталя имени Вишневского

Восемьдесят процентов медиков, работающих в госпитале имени Вишневского, получили опыт в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил начальник госпиталя генерал-майор Александр Есипов.

«Около 80% наших врачей побывали непосредственно в районах проведения специальной военной операции. Там они приобрели опыт лечения пациентов, пораженных значительными комбинированными ранениями, и помогали, кроме всего прочего, гражданским врачам», - сказал Есипов в ходе научно-практической конференции «Терапевтическая патология военного времени».

Он добавил, что в данный момент технические и научные аспекты военной медицины развиваются очень активно.

Ранее в госпитале Вишневского вручил награды генерал-майор Игорь Муравлянников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.