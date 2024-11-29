FPV-дрон уничтожил опорник с боевиками ВСУ в Харьковской области

Российский FPV-дрон уничтожил опорный пункт с живой силой ВСУ в Харьковской области. Кадры удара, зафиксированные камерой беспилотника, публикует Министерство обороны России.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ в опорном пункте, замаскированном в лесополосе. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах показано, что видит оператор, управляющий дроном. Как только беспилотник влетает в цель, запись видео прерывается. Также на кадрах показано возгорание после удара, снятое камерой другого БПЛА.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.