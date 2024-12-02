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Оператор дрона сбросил взрывчатку на блиндаж ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по блиндажу противника.
2024-12-02 17:40:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало, как с беспилотника прямо на блиндаж с украинскими боевиками скидывают взрывчатку в Харьковской области. Цель была уничтожена военнослужащими группировки войск «Север».

Средства воздушной разведки выявили скопление живой силы ВСУ в лесистой местности. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА группировки войск "Север", умело управляя дроном с системой сбросов боеприпасов, точным попаданием уничтожил блиндаж боевиков ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На записи показано, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, оператор наводит боеприпас и сбрасывает его. После сброса происходят детонация и пожар.

Ранее Минобороны показало, как операторы FPV-дронов группировки войск «Юг» обезвреживают украинские беспилотники сбросами с сетью. К беспилотнику противника сверху подлетает российский дрон и сбрасывает сеть с кевларовым волокном. БПЛА ВСУ запутывается в сетке и падает вниз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО
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