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Экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику с боевиками управляемой ракетой

Авиаудар по неприятелю нанесли в приграничном районе Курской области, отметили в Минобороны России.
2024-12-03 11:08:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация бьет боевиков ВСУ в приграничных районах Курской области. Об одном из таких ударов сообщает Минобороны России. Его нанес экипаж вертолета Ми-28НМ.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате удара удалось поразить украинскую бронетехнику и боевиков. Это подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Удар наносился в рамках боевой задачи по поддержке сухопутных войск. Координаты для удара предоставил авиационный наводчик. Применив вооружение, летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте. Также они отстрелили тепловые ловушки, которые предотвращают попадание ракет ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М ударил ракетами по опорнику и боевикам ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #вертолеты #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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