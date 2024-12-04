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Над шестью регионами РФ за ночь уничтожили 24 украинских дрона

Дроны ВСУ уничтожены над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской областями, а также в небе над Краснодарским краем.
2024-12-04 07:43:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ над шестью регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

В МО РФ отметили, что шесть беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области. Еще пять дронов - над Брянской областью. Также ВСУ попытались атаковать Белгородскую область, там российские средства ПВО перехватили четыре БПЛА.

Кроме того, три беспилотника силы ПВО уничтожили над территорией Рязанской области, пять - над территорией Краснодарского края и один - в небе над Астраханской областью.

Ранее Минобороны России показало, как зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает дрон ВСУ «Лелека» на высоте 1 000 метров. ЗРК способен обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотники ВСУ на дистанции более 10 километров.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #бпла #беспилотники #дроны
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