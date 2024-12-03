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Военные занялись восстановлением школы после обстрелов в Курской области

Учебное заведение к зиме подготавливают педагоги, им оказывают содействие военнослужащие отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север».
2024-12-03 12:33:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Север» занялись восстановлением школы в Льговском районе Курской области, после того как на нее была совершена атака со стороны киевских формирований. Бойцы ВС РФ помогают учителям привести строение в первоначальный вид, готовят учебное заведение к зиме, сообщает Министерство обороны России.

«Учителя приезжают в свой выходной день, чтобы подготовить школу к зиме. Военнослужащие мотострелкового соединения из Мурманской области оказывают учителям всю необходимую помощь», - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащие вытесняют украинских националистов с территорий приграничных районов Курской области, ВСУ несут потери как в личном составе, так и в военной технике. Действия противника выявляются с помощью беспилотников. Дроны помогают выявить основные узлы сопротивления, чтобы выбить врага из оборудованных позиций.

Помимо школы, от обстрелов украинских боевиков ряд гражданских объектов и мирные люди. В настоящее время военнослужащие отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» из Мурманской области обороняют населенные пункты от нападения диверсантов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #школа #Курская область
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