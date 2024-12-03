Боевое знамя вручили 91-й бригаде МТО в годовщину образования

Заместитель командующего ВДВ Нариман Тимергазин вручил боевое знамя и выдал грамоту президента РФ сформированной год назад 91-й отдельной мобильной бригаде материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск. Торжественная церемония проходила на территории 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Знамя передали командиру мобильной бригады Евгению Хохлову. Нариман Тимергазин поздравил военнослужащих с годовщиной образования соединения и с вручением боевого знамени. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и успехов.

«Впереди у нас предстоит большая работа, очередная веха развития нашего соединения. На следующий год запланировано строительство нового военного городка в пункте постоянной дислокации. Надо сказать, что все необходимые контакты на выполнение работ уже подписаны, и с нового года мы приступаем к строительству военного городка со всей современной инфраструктурой», - сообщил он.

Также в торжественной обстановке в гарнизонном офицерском клубе состоялось награждение военнослужащих за заслуги перед отечеством при выполнении боевых задач в ходе СВО. За год существования отдельной мобильной бригады материального обеспечения ВДВ 24 бойца получили ордена Мужества, более 80 - медали «За отвагу», еще около 200 военнослужащих наградили медалями Суворова и Жукова.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил награды отличившимся бойцам группировки войск «Север». Церемония прошла в рамках визита главы оборонного ведомства в пункт управления группировки.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.