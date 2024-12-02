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Цивилева вручила ключи от отечественных автомобилей ветеранам СВО

Машины оборудованы системой ручного управления. Такой транспорт сам по себе - техническое средство реабилитации, он позволяет учиться, работать, помогать близким.
2024-12-02 17:56:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вручила ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

Церемония вручения состоялась в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей города Москвы. Также на церемонии присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. 

«Мы вручаем автомобили с ручным управлением как техническое средство реабилитации, которое позволяет учиться, работать, помогать близким», - подчеркнула Цивилева.

Она отметила, что на данный момент ветеранам СВО передали уже 82 таких машины, а до конца следующего года планируется обеспечить ими 500 человек. 

Анна Цивилева подчеркнула, что необходимо сделать так, чтобы получившие тяжелые ранения участники СВО восстановились физически и морально, чтобы они могли вести активный образ жизни, в который входит спорт, освоение новых профессий и досуг со всей семьей. 

Ранее Цивилева поблагодарила РПЦ за поддержку участников специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Автомобили #ветераны #защитники отечества #Анна Цивилева
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