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ВС РФ уничтожили две Bradley за сутки боев на Курском направлении

Кроме этого, удалось нанести неприятелю потери более чем в 300 боевиков, а также уничтожить другую бронетехнику.
2024-12-03 14:07:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении двух украинских боевых машин пехоты Bradley американского производства за сутки боевых действий на Курском направлении. 

Кроме этого, российские войска на Курском направлении уничтожили еще две боевые машины пехоты ВСУ, а также две танка, 17 других боевых бронированных машин и 14 автомобилей. 

Также российское оборонное ведомство отметило, что противник на этом направлении за сутки потерял более 300 своих военнослужащих. 

Потери же неприятеля в артиллерии составили три орудия полевой артиллерии и шесть минометов. 

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику с боевиками управляемой ракетой в приграничном районе Курской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #потери ВСУ #Bradley #Курское направление
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