Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронетехники на Курском направлении. Ее уничтожили операторы беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

Неприятельскую технику в движении обнаружили при помощи разведывательных беспилотников. Данные оперативно передали операторам ударных дронов.

После этого российские FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ, несмотря на то что она находилась в движении. При этом прямые попадания зафиксировали российские средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы забросили гранату в дымоход дома, где прятались боевики ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.