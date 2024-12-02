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FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ на марше на Курском направлении

Прямые попадания по целям зафиксировали средства объективного контроля.
2024-12-02 11:10:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской бронетехники на Курском направлении. Ее уничтожили операторы беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

Неприятельскую технику в движении обнаружили при помощи разведывательных беспилотников. Данные оперативно передали операторам ударных дронов. 

После этого российские FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ, несмотря на то что она находилась в движении. При этом прямые попадания зафиксировали российские средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что российские дроноводы забросили гранату в дымоход дома, где прятались боевики ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бронетехника #беспилотники #FPV-дроны #Курское направление
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