ВС РФ возвели понтонный мост в Курской области для прохождения техники

Военнослужащие инженерных войск группировки «Север» на реке в приграничном районе Курской области развернули понтонный мост для прохождения военной и гражданской техники. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Военные инженеры выбрали подходящий участок, организовали инженерную разведку местности, возвели через водоем понтонный мост, по которому колонна техники может переходить на противоположный берег.

Кадрами, на которых видно, как формируется понтонная переправа, поделилось оборонное ведомство. На записи показано, как к реке подъезжает грузовой автомобиль и выгружает звенья понтона на воду. Военнослужащие, собрав их вместе, сооружают мост. Соединять секции между собой помогает буксирно-моторный катер БМК-460.

В описании к видео сказано, что три звена держат 60 тонн и способны обеспечить переправу любому танку, не говоря уже о более легкой технике. В Минобороны подчеркнули, что возведение моста подвергалось опасности из-за возможного обстрела артиллерией и FPV-дронами противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.