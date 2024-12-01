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Борисов высказался о возможностях обеспечения ВС РФ «Орешником»

По словам Юрия Борисова, в последние два с лишним года производство высокоточных систем в стране кратно возросло.
Ян Брацкий 2024-12-01 13:36:29
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Россия имеет все возможности, чтобы в полной мере обеспечить Минобороны страны ракетным комплексом средней дальности «Орешник». Таким мнением поделился заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Борисов.

За последние два с лишним года оборонно-промышленный комплекс страны кратно нарастил производство высокоточных оружейных систем, уточнил он.

«Что касается "Орешника", у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», - сказал Борисов журналисту Павлу Зарубину.

Напомним, 21 ноября Владимир Путин рассказал о применении Вооруженными Силами Российской Федерации новейшей баллистической ракеты «Орешник». Под ударом оказался завод «Южмаш» в Днепропетровске. Это был ответ Москвы на удары ВСУ дальнобойным западным оружием по территории РФ.

В Кремле назвали применение новейшего оружия предупредительным звонком Западу. По словам пресс-секретарь российского лидера, этот звонок получился убедительным.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Борисов #ракета #орешник
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