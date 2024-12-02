Экипажи БМП-2 с модулем «Бережок» поддержали действия штурмовиков

Экипажи БМП-2 с боевым модулем «Бережок» Южной группировки войск обеспечили успешные действия штурмовых групп на Кураховском направлении СВО. Их работу показало Министерство обороны РФ.

Бронегруппы на боевых машинах пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок» доставляют наступающие штурмовые группы к позициям противника и поддерживают их шквальным огнем, не давая возможности подразделениям ВСУ вести оборонительные действия, пока наши войска занимают их опорные пункты.

Благодаря огневой мощи штатного вооружения БМП-2 с боевым модулем «Бережок» и хорошо отлаженному взаимодействию между экипажами и штурмовыми группами опорные пункты противника в короткие сроки зачищаются от пехоты ВСУ и передаются подразделениям закрепления.

Ранее расчет «Корнета» поразил противотанковый расчет ВСУ в Запорожской области. Средства объективного контроля зафиксировали поражение цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.