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МО РФ подготовило более 300 тысяч контрактников для спецоперации

Такое количество военнослужащих подготовили силами семи рот инструкторов и восьми учебных рот подготовки специалистов.
2024-12-02 10:40:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев в своей статье в «Красной звезде» сообщил, что российское оборонное ведомство подготовило для участия в спецоперации свыше 300 тысяч военнослужащих, добровольно заключивших контракт с МО РФ. 

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обу­чили свыше 300 тысяч военнослужащих», - написал Бувальцев. 

Он уточнил, что в данный момент в ходе обучения акцентируется внимание на индивидуальной подготовке военнослужащих. 

В ходе этой подготовки контрактники осваивают знания, умения и навыки огневой, тактической, инженерной подготовки. Уделяется внимание и тактической медицине, идут занятия по специальной подготовке в зависимости от военно-учетной специальности. 

Одиночная подготовка завершается, отметил Иван Бувальцев, комплексными тактическими занятиями. На них военнослужащие учатся тактике действий в составе боевых элементов и малых тактических групп - двоек, троек, пятерок. 

Ранее сообщалось, что зимний период обучения начался и в РВСН. В ходе этих мероприятий, к примеру, вышел на боевое патрулирование подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Новосибирского ракетного соединения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Минобороны России #боевая подготовка #Контрактники #Иван Бувальцев #СВО
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