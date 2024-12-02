МО РФ подготовило более 300 тысяч контрактников для спецоперации

Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России генерал-полковник Иван Бувальцев в своей статье в «Красной звезде» сообщил, что российское оборонное ведомство подготовило для участия в спецоперации свыше 300 тысяч военнослужащих, добровольно заключивших контракт с МО РФ.

«Серьезные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят военнослужащих, которые добровольно заключили контракт, к участию в специальной военной операции. Сформированные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обу­чили свыше 300 тысяч военнослужащих», - написал Бувальцев.

Он уточнил, что в данный момент в ходе обучения акцентируется внимание на индивидуальной подготовке военнослужащих.

В ходе этой подготовки контрактники осваивают знания, умения и навыки огневой, тактической, инженерной подготовки. Уделяется внимание и тактической медицине, идут занятия по специальной подготовке в зависимости от военно-учетной специальности.

Одиночная подготовка завершается, отметил Иван Бувальцев, комплексными тактическими занятиями. На них военнослужащие учатся тактике действий в составе боевых элементов и малых тактических групп - двоек, троек, пятерок.

Ранее сообщалось, что зимний период обучения начался и в РВСН. В ходе этих мероприятий, к примеру, вышел на боевое патрулирование подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» Новосибирского ракетного соединения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.