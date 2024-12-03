Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел пуск «Циркона» в Средиземном море

Минобороны России сообщает о том, что экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» провел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Российское оборонное ведомство отметило, что также стрельбы гиперзвуковым оружием выполнял экипаж фрегата «Адмирал Головко». Отмечено, что оба фрегата действовали в составе ударной группировки ВМФ России. Пуски состоялись сегодня в восточной части Средиземного моря.

Они стали частью учений по отработке способов совместных действий группировок сил ВМФ и ВКС России.

Также в учениях стрельбы выполнил экипаж дизель-электрической подлодки «Новороссийск» - он пустил крылатая ракета «Калибр» по морской мишенной позиции). В то же время на побережье Средиземного моря пуск крылатой ракеты «Оникс» произвел расчет БРК «Бастион».

Целью стала морская мишенная позиция. отмечено, что назначенные цели были успешно поражены прямыми попаданиями российских ракет.

В МО РФ добавили, что учения плановые, они проводятся с 1 по 3 декабря этого года, руководит ими главком ВМФ России Александр Моисеев.

Военнослужащие провели наращивание состава группировки Вооруженных сил России в восточной части Срезидемного моря. Проводятся ракетные, артиллерийские, и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания.

«Часть боевых упражнений выполняется с комплексным применением высокоточного оружия, новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС России», - говорится в сообщении.

В ходе учений задействовано более 1 000 военнослужащих, 10 кораблей и судов обеспечения, 24 летательных аппарата, в число которых входят и истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме этого, к учениям привлекли и береговой ракетный комплекс «Бастион».

Минобороны России подчеркивает, что в ходе учений проводимых в восточной части Средиземного моря, соблюдаются все нормы международного права, а также соглашение РФ с иностранными государствами относитель предотвражения инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.