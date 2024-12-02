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Су-34 сбросил бомбы на боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
2024-12-02 16:15:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сброс авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции с истребителя-бомбардировщика Су-34 в Курской области показали на видео. Соответствующий ролик предоставило Министерство обороны России.

На записи показаны самолет перед вылетом, сам полет, действия летчиков в кабине, посадка. С разных ракурсов демонстрируются авиабомбы с пристегнутым к ним комплектом с раскладными крыльями и их отделение от носителя.

В описании к кадрам сказано, что удар наносился по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ. Получив от разведки подтверждение об уничтожении целей, экипаж вернулся на аэродром.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», - говорится в сообщении.

Благодаря УМПК на бомбе раскрываются крылья и она планирует к цели. Разрушает объекты даже без прямого попадания и с трудом фиксируется средствами ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #су-34 #Курская область #МО РФ
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