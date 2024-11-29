Операторы FPV-дронов поразили живую силу ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ FPV-дронами в Харьковской области.

Противника удалось обнаружить с помощью беспилотника в районе лесополос. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевиков ВСУ.

«Обнаруженные цели были уничтожены расчетами FPV-дронов группировки войск "Север"», - говорится в описании к видео.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.