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Операторы FPV-дронов поразили живую силу ВСУ в Харьковской области

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по военнослужащим ВСУ.
2024-11-29 16:59:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения живой силы ВСУ FPV-дронами в Харьковской области.

Противника удалось обнаружить с помощью беспилотника в районе лесополос. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на боевиков ВСУ.

«Обнаруженные цели были уничтожены расчетами FPV-дронов группировки войск "Север"», - говорится в описании к видео.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #МО РФ #FPV-дроны
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