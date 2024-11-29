Ка-52М ударил ракетами по опорнику и боевикам ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом демонстрирует Министерство обороны России.

На опубликованных кадрах можно увидеть подготовку машины к вылету, полет и пуски ракет с разных ракурсов, приземление. Также показана работа летчиков в кабине и кадры объективного контроля с результатами ударов.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр и отстрелил тепловые ловушки.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.