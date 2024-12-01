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«Искандер» разнес пункт временной дислокации ВСУ под Очаково

После удара ОТРК «Искандер» от пункта временной дислокации боевиков ВСУ осталась большая воронка.
2024-12-01 11:59:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пункт временной дислокации украинских неонацистов в районе населенного пункта Ровное в Николаевской области уничтожен ударом ОТРК «Искандер». Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

На видео с камеры разведывательного беспилотника заметно активное движение боевиков по территории пункта дислокации. Ходят люди в военной форме, к ангарам подъезжают армейские грузовики.

После залпа «Искандера» на месте логова националистов осталось облако огня и огромная воронка.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию. Его боевая часть способна уничтожить практически любую цель, включая особо укрепленные позиции.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #ВСУ #ОТРК «Искандер» #Николаевская область
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