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Комплекс «Ярс» совершил 100-километровый марш и вышел на патрулирование

В РВСН стартовал зимний период обучения, и на боевое патрулирование вышли пусковые установки ПГРК «Ярс».
2024-12-02 05:19:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начался новый учебный год, и стартовал он с вывода на боевое патрулирование автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Новосибирского ракетного соединения.

Прежде чем выйти на полевые позиции, мобильный ракетный комплекс «Ярс» совершил марши протяженностью до 100 километров. После этого стратегические ракетчики начали отрабатывать вопросы охраны и обороны автономных пусковых установок.

При помощи боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками, противодиверсионные подразделения выполнили задачи по обнаружению, блокировке и ликвидации условного противника.

Во время боевой подготовки в новом учебном году основной упор будет на практической отработке совместных задач ракетных полков, воинских частей, подразделений обеспечения и охраны во время их длительного нахождения на полевых позициях.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #боевое патрулирование #новосибирское ракетное соединение #комплекс "Ярс"
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