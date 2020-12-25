Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных
Министр пояснил, что решение принято на основании того, что уходящий год был трудным.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих на итоговом тематическом селекторном совещании 25 декабря.
«Мной принято решение предоставить личному составу вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», - сказал он.
Министр пояснил, что решение принято на основании того, что уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы страны перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость.
В России более 50 регионов объявили 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение субъекты начали массово принимать после выступления российского президента Владимира Путина.