Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих на итоговом тематическом селекторном совещании 25 декабря.

«Мной принято решение предоставить личному составу вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», - сказал он.

Министр пояснил, что решение принято на основании того, что уходящий год был трудным, не раз ставил Вооруженные силы страны перед лицом серьезных вызовов, испытывал на стойкость.

В России более 50 регионов объявили 31 декабря выходным днем. Соответствующее решение субъекты начали массово принимать после выступления российского президента Владимира Путина.