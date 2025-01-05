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Силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

Дежурные средства ПВО сбили 11 украинских дров в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени.
2025-01-05 21:22:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над регионами России. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 18.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять дронов ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области. Еще два беспилотных летательных аппарата поразили в небе над Курской областью.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки военные сбили украинский МиГ-29. Вражеский самолет уничтожила истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво
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