Силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над регионами России. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 18.00 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в заявлении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что девять дронов ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области. Еще два беспилотных летательных аппарата поразили в небе над Курской областью.

Ранее Минобороны России сообщило, что за сутки военные сбили украинский МиГ-29. Вражеский самолет уничтожила истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.