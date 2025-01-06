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Барнаульское соединение РВСН исполнило новогодние желания детей

Для ребят устроили встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2025-01-06 06:59:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В канун Нового года командование Барнаульского соединения Ракетных войск стратегического назначения приняло участие во всероссийской акции «Елка желаний». Военнослужащие исполнили мечту детей побывать в гостях у сказки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что для ребят устроили встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. На праздник сказочные герои прибыли на бронетранспортере.

Детей прокатили на санях и познакомили со служебными собаками. А завершился праздник хороводом, чаепитием и вручением подарков.

В МО РФ отметили, что в новогоднюю ночь командование соединения исполнило более 50 пожеланий детей.

Ранее «Звезда» рассказывала, что командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев и его заместители исполнили новогодние пожелания детей. Для детей устроили представление с участием Деда Мороза и Снегурочки. Также им вручили подарки.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Новый год #Дед Мороз #акция #елка желаний #подарки
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