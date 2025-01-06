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МО: взятие Курахово позволит увеличить темпы освобождения ДНР

Сегодня стало известно, что ВС РФ освободили наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса - город Курахово.
2025-01-06 10:14:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Взятие города Курахово позволит увеличить темпы освобождения Донецкой Народной Республики от украинских боевиков. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. 

Сегодня стало известно, что российские войска освободили город Курахово. Этого удалось достичь благодаря наступательным действиям подразделений «Южной» группировки войск. Следует отметить, что это наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса.

«Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении», - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Таким образом, российские военнослужащие лишили Киев возможности обстреливать из артиллерийских систем мирных жителей Донецка – столицы ДНР.

В МО РФ подчеркнули, что после взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это даст возможность нарастить темпы освобождения территории ДНР.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #освобождение #город #Курахово
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