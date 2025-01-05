ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

В минувшие сутки российские военные сбили украинский МиГ-29. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вражеский самолет уничтожила истребительная авиация ВКС России.

Также средства ПВО перехватили 174 украинских беспилотника. Сбиты три авиационные бомбы Hammer французского производства и реактивный снаряд от американской РСЗО HIMARS.

Напомним, в минувший четверг в МО РФ сообщили об уничтожении украинского истребителя Су-27. Его уничтожили средства противовоздушной обороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.