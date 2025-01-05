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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

Средства ПВО перехватили 174 БПЛА, три авиабомбы Hammer и реактивный снаряд от РСЗО HIMARS.
2025-01-05 12:04:17
© Фото: ТРК «Звезда»

В минувшие сутки российские военные сбили украинский МиГ-29. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что вражеский самолет уничтожила истребительная авиация ВКС России.

Также средства ПВО перехватили 174 украинских беспилотника. Сбиты три авиационные бомбы Hammer французского производства и реактивный снаряд от американской РСЗО HIMARS.

Напомним, в минувший четверг в МО РФ сообщили об уничтожении украинского истребителя Су-27. Его уничтожили средства противовоздушной обороны.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Минобороны России #МиГ-29 #ВС РФ #истребитель #Украина #МО РФ
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