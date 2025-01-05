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Пленный ВСУшник рассказал о приказе убивать жителей Курской области

Командование ВСУ также дало указание проводить допросы.
2025-01-05 12:03:26
© Фото: Минобороны России

Взятый в плен украинец Владимир Самороченко рассказал, что командование ВСУ приказало захватывать, допрашивать и ликвидировать мирных жителей в Курской области. Об этом он сообщил в ходе разговора с российскими военными, видео которого сегодня показало Министерство обороны РФ.

«Инструктировали брать в плен, допрашивать, а потом ликвидировать. С мирными не церемониться. В основном расстреливали», - сказал Самороченко.

Он отметил, что пробыл на позициях в Курской области около шести дней. Затем мужчина получил ранение.

Напомним, ранее взятые в плен украинцы уже неоднократно признавались в расстреле мирных жителей в Курской области. Например, один из них рассказывал о взводе пулеметчиков ВСУ, который под видом российских военнослужащих расстреливал людей.

Еще один боевик, ранее осужденный за грабеж, говорил о том, что специально переодевался в форму ВС РФ и устраивал диверсии. Кроме того, он по приказу своего командования стрелял в мирных людей, не говорящих по-украински.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #ВСУ #расстрел #МО РФ #пленный
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