Пленный ВСУшник рассказал о приказе убивать жителей Курской области

Взятый в плен украинец Владимир Самороченко рассказал, что командование ВСУ приказало захватывать, допрашивать и ликвидировать мирных жителей в Курской области. Об этом он сообщил в ходе разговора с российскими военными, видео которого сегодня показало Министерство обороны РФ.

«Инструктировали брать в плен, допрашивать, а потом ликвидировать. С мирными не церемониться. В основном расстреливали», - сказал Самороченко.

Он отметил, что пробыл на позициях в Курской области около шести дней. Затем мужчина получил ранение.

Напомним, ранее взятые в плен украинцы уже неоднократно признавались в расстреле мирных жителей в Курской области. Например, один из них рассказывал о взводе пулеметчиков ВСУ, который под видом российских военнослужащих расстреливал людей.

Еще один боевик, ранее осужденный за грабеж, говорил о том, что специально переодевался в форму ВС РФ и устраивал диверсии. Кроме того, он по приказу своего командования стрелял в мирных людей, не говорящих по-украински.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.