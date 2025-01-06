Расчеты FPV-дронов сожгли украинский Т-72 в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского танка Т-72 ВСУ расчетами FPV-дронов группировки войск «Север» в Курской области.

Бойцы обнаружили танк ВСУ с помощью беспилотника около одного из населенных пунктов в приграничном районе.

После анализа разведданных было принято решение атаковать машину противника. В итоге танк уничтожили точными попаданиями FPV-дронов.

На кадрах объективного контроля видны прямые попадания боевых беспилотников и пожар.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.