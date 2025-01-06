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ВС РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении курского села

Бойцы группировки войск «Север» уничтожили основные силы противника на подступах к хутору Бердин.
2025-01-06 13:59:27
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Российские военные пресекли попытку ВСУ контратаковать в направлении населенного пункта Большое Солдатское на курском направлении. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Как уточнили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Север» уничтожили основные силы противника на подступах к хутору Бердин.

ВСУ потеряли более 150 боевиков, четыре танка, две БМП, 16 бронемашин и инженерную машину разграждения, сообщили в МО РФ.

В общей сложности за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 49 500 военнослужащих. За сутки потери ВСУ составили до 485 военнослужащих.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #контратака #Курское направление #большое солдатское
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