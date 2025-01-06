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Бойцов группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО

Военнослужащим вручили медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «Участнику специальной военной операции» и «За храбрость».
Карина Тазетдинова 2025-01-06 15:16:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащим подразделений ракетных войск и артиллерии группировки войск «Запад», которые отличились в зоне СВО, вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны. Боевые награды передал заместитель командира одного из артиллерийских подразделений.

В частности, бойцы удостоились медалей «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «Участнику специальной военной операции». Кроме того, нескольким военнослужащим вручили медаль «За храбрость».

Заместитель командира поблагодарил бойцов за успешные действия на стратегически важном участке, личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм. Также он пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

«Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, светлого неба, мирного над головой. И помните, победа будет за нами», — сказал он в ходе награждения.

После получения медалей военнослужащие вернулись на свои позиции для выполнения боевых задач.

#Минобороны #армия #награды #медали #группировка войск запад
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