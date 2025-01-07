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Бойцы рассказали о применении БПЛА «Орлан» на Каховском направлении

Дроны-наблюдатели способны проникать во вражеский тыл на расстояния до 150 километров и незаметно вести разведку, фиксируя и передавая координаты вражеских позиций.
Виктория Косогляденко 2025-01-07 09:45:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Беспилотники «Орлан» летят в сторону ВСУ на Каховском направлении в зоне спецоперации. Они отслеживают перемещения противника и вычисляют позиции вражеской техники.

Наши позиции замаскированы. Это тайные ходы с видом на Днепр. Для перемещений пехоты, разведки, часовых на наблюдательных постах.

«Соответственно, мы также находимся на расстоянии от самого берега, где происходят все эти бои, ПВО, артиллерия», - рассказал оператор БПЛА с позывном Ворон.

Но с любых позиций, даже удаленных и замаскированных, работать нужно быстро. Беспилотные расчеты - те, для кого противник ракет не пожалеет. С нашими парнями у ВСУ особые счеты. Недавно бойцы точно навели наши ударные средства на пусковую установку «Ирис-Т» - немецкий зенитный ракетный комплекс средней дальности.

«Старший оператор непосредственно управляет беспилотником, а у меня транслируется сама картинка с видеокамеры, где я уже управляю, ищу какие-то объекты, цели. Там где-то, допустим, машина проехала, следы шин остались. Мы уже заостряем внимание и непосредственно со всех сторон пытаемся это все просматривать», - объяснил оператор БПЛА с позывным Тихий.

Интенсивность полетов на Днепре всегда высокая, а главные цели и наших беспилотников, и авиации - на земле.

«Авиация наша тут долбила хорошо, прямо вот декабрь месяц. Они, в принципе, головы не могли высунуть, потому что постоянно по ним работа была плотная», - вспомнил командир подразделения с позывным Хиллер.

Сто пятьдесят километров в тыл противника - даже это не предел для «Орлана». В этот момент на том берегу и не знают, что прямо сейчас за ними бесшумно и незаметно наблюдает наша воздушная разведка.

#армия #бпла #Орлан #ВСУ #Днепр #зрк IRIS-T #Каховское направление
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