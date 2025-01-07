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Рождественский молебен с бойцами «Центра» проведен в тыловом районе СВО

Проводивший молебен отец Максим благословил бойцов на укрепление духовного равновесия и поблагодарил их за приверженность традициям воинства и благочестия.
2025-01-07 07:45:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Рождественский молебен с бойцами группировки войск «Центр» состоялся в одном из тыловых районов специальной военной операции. Ритуал провел священнослужитель отец Максим.

Он поздравил военнослужащих со светлым праздником Рождества Христова, благословил их на ратные подвиги и предложил вспомнить и помолиться за павших на поле боя.

«Вера помогает всегда, вера помогает очень сильно. В плане духа, в плане поднятия настроения. Это видно по бойцам, когда я с ними общаюсь или говорю им какие-то слова из священного писания или молитву читаем. Я вижу по братьям, что им это помогает и нам и мне помогает нести это служение здесь», - рассказал военный священник отец Максим.

В завершении молебна священнослужитель окропил святой водой всех военнослужащих и раздал молитвословы, а также освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

А накануне первый молебен состоялся в часовне для военнослужащих на Красноармейском направлении. Ее построили специалисты ремонтно-восстановительного подразделения. Внутри часовни есть все необходимое для проведения молебнов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Рождество #религия #Православие #Молебен #молитва
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