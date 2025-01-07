Снайперы группировки войск «Восток» скрытно уничтожили пулеметчиков

В зоне специальной операции снайперы российской группировки войск «Восток» прикрыли огнем штурмовую группу при захвате украинского опорного пункта. Кадры боевой работы во вторник показало Министерство обороны Российской Федерации.

Снайперские пары определили вероятные походы к позиции врага и количество личного состава боевиков. Затем они подавили огневые точки пулеметчиков. В итоге наши мотострелки смогли пройти вглубь обороны противника.

«Их моральный дух и сопротивление истощаются. Основная задача наша - вызвать страх у противника», - отметил командир стрелковой роты.

Ранее в МО РФ рассказывали, как на Красноармейском направлении снайперы соединения специального назначения группировки войск «Центр» сорвали ротацию боевиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.