Замминистра обороны Фомин исполнил желания детей участника СВО

Заместитель Министра обороны России Александр Фомин снял с елки шарики с новогодними мечтами детей в рамках акции «Елка желаний». Фомин подготовил подарки для Василисы и Дмитрия Кураевых - детей военнослужащего-участника спецоперации.

Василина хотела получить на Новый год этюдник для рисования, а Дима - железную дорогу.

По поручению замминистра департамент культуры МО РФ организовал для ребят и их мамы экскурсию в Студию военных художников имени Грекова. Гости, в частности, ознакомились с мастерскими живописцев и скульпторов, а также представленными в выставочном зале для временной экспозиции картинами.

Затем Василиса и Дмитрий получили заветные подарки. Помимо этюдника, Василисе вручили подарочный сертификат на посещение индивидуального мастер-класса от мастеров живописи.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.