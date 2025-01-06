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За ночь над Россией сбили 12 украинских беспилотников

Вражеские дроны атаковали Крым, Белгородскую, Брянскую и Курскую области.
2025-01-06 07:31:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских беспилотников. Семь вражеских аппаратов перехватили в Курской области

По два БПЛА уничтожили в Белгородской и Брянской областях. Один дрон сбили в Крыму.

Напомним, прошлой ночью над Россией перехватили 61 беспилотник.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #беспилотник #бпла #дрон #МО РФ
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