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Украинские боевики попытались провести контратаку в Курской области

2025-01-05 13:48:21
© Фото: ТРК «Звезда»

В воскресенье около девяти часов утра украинские националисты попытались остановить наступление российских войск на Курском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы в направлении хутора Бердин. ВСУ задействовали двенадцать боевых бронированных машин, два танка и машину разграждения.

В МО РФ отметили, что авиация и артиллерия группировки войск «Север» нанесла поражение врагу. Сейчас ведется операция по уничтожению националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #боевики #Курская область #МО РФ
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