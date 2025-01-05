В воскресенье около девяти часов утра украинские националисты попытались остановить наступление российских войск на Курском направлении. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы в направлении хутора Бердин. ВСУ задействовали двенадцать боевых бронированных машин, два танка и машину разграждения.

В МО РФ отметили, что авиация и артиллерия группировки войск «Север» нанесла поражение врагу. Сейчас ведется операция по уничтожению националистов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.