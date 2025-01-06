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Су-34 нанес удар по ВСУ в курском приграничье авиабомбами с УМПК

Удар по боевикам в курском приграничье наносился авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
2025-01-06 08:09:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес бомбовый удар по скоплениям живой силы украинских националистов в приграничье Курской области.

Под огнем также оказалась бронетехника боевиков киевского режима, а также их опорные пункты.

Удар наносился по заранее разведанным координатам с применением авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

После нанесения удара, разведка подтвердила уничтожение всех заявленных целей. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, где техники осмотрели самолет и подготовили его к повторному вылету.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #Авиабомбы
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