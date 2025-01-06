Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес бомбовый удар по скоплениям живой силы украинских националистов в приграничье Курской области.

Под огнем также оказалась бронетехника боевиков киевского режима, а также их опорные пункты.

Удар наносился по заранее разведанным координатам с применением авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

После нанесения удара, разведка подтвердила уничтожение всех заявленных целей. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, где техники осмотрели самолет и подготовили его к повторному вылету.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.