Шойгу: обе призывные кампании проведены успешно, несмотря на пандемию COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании рассказал, что за год удалось призвать более 260 тысяч новобранцев - и это несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно провели две призывные кампании. Как и планировалось, в войска направлено свыше 260-ти тысяч граждан», - отметил Шойгу.

Также министр подчеркнул, что не помешал новый коронавирус и выполнить социальные обязательства перед военнослужащими. В частности, удалось трудоустроить из жен, обеспечить детей местами в детсадах и школах. Помимо этого, удалось обеспечить жильем более 111 тысяч военнослужащих.

Не забыл глава Минобороны сказать и про борьбу с пандемией.

«Оперативно установили жесткий карантинный режим в военно-учебных заведениях, создали резерв койко-мест в госпиталях, в том числе для гражданских лиц. Развернули ПЦР-лаборатории, в которых ежедневно проводится около 6 тыс. исследований», - отметил Шойгу.

Упомянул он и об идущей массовой вакцинации личного состава, а также о том, что в Вооруженных силах удалось добиться меньшего уровня заболеваемости, чем в среднем по стране.