Маскировка и ожидание: десантники провели тренировку в Ярославской области

Военнослужащие подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск провели тренировку с выходом на полигон Песочное в Ярославской области. В ходе нее командиры частей и отдельных батальонов развивали способность к быстрому применению своих подразделений.

Десантники отработали нормативы действий по тревоге с поступлением сигнала, получение оружия и экипировки, снятия боевой техники с хранения и выход подразделений из военных городков в указанные районы формирования колонн.

Личный состав должен был оборудовать и замаскировать места своего расположения с использованием подручных материалов, таких как «лапник», а также выкопать капониры для боевых машин десанта (БМД-2) для сокрытия своего нахождения в районе ожидания.

Целью занятия являлась практическая отработка установленного алгоритма и порядка действий, а также достижение слаженности совместной работы личного состава подразделений. Подобные тренировки проводятся регулярно, что позволяет поддерживать постоянную готовность военнослужащих к действиям по предназначению.