Минобороны РФ опровергло слухи об окружении российских миротворцев в Карабахе

Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что российские миротворцы действуют в Нагорном Карабахе в соответствии с договоренностями Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения.

Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.

Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов.