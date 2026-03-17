МиГ-31И с ракетами комплекса «Кинжал» выполнили полет над Японским морем

В ходе полета экипажи самолетов МиГ-31И отработали дозаправку топливом в воздухе.
17-03-2026 12:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что самолеты МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами аэробаллистического комплекса «Кинжал» выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. 

Российское оборонное ведомство отметило, что экипажи МиГов отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе полета. 

В МО РФ подчеркнули, что полеты самолетов ВКС России выполнены в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что экипажи ракетоносцев Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря. Продолжительность полета превысила 14 часов. В тот раз тоже была осуществлена дозаправка топливом в воздухе.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #кинжал #Японское море #гиперзвуковое оружие #МиГ-31И
