Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Каленики на территории ДНР и взятии под контроль населенного пункта Сопычь в Сумской области.

Каленики освободили подразделения группировки войск «Юг» в результате активных действий. Отмечено, что всего за сутки ведения боевых действий противник в зоне ответственности группировки потерял до 200 боевиков. Также неприятель лишился боевой бронированной машины, бронетранспортера М113, 10 автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии. Взлетели на воздух два склада боеприпасов, уничтожены шесть складов материальных средств.

Сопычь взяли под контроль подразделения из состава группировки войск «Север». При этом в зоне ответственности группировки в течение суток противник потерял до 270 военнослужащих. Также враг лишился трех боевых бронированных машин, 13 автомобилей, артиллерийского орудия, трех станций радиоэлектронной борьбы и станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Помимо этого, сообщается об уничтожении двух складов боеприпасов и восьми складов материальных средств.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боев за населенный пункт Червоная Заря. Отмечено, что подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления установили контроль над населенным пунктом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.