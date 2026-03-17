Дроны «Молния» нарушили управление БПЛА врага на стыке двух областей

В результате воздушных ударов были уничтожены пункты управления, узлы связи и техническое оборудование противника.
17-03-2026 14:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных дронов «Молния» группировки войск «Восток» вывели из строя систему управления беспилотниками ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщило Минобороны России.

Во время воздушной разведки операторы выявили в населенных пунктах развернутые пункты управления БПЛА противника. Украинские подразделения использовали жилые дома и промышленные здания для размещения операторов и запуска дронов.

После уточнения координат по целям отработали ударные беспилотники самолетного типа «Молния». По выявленным объектам были нанесены точечные удары, что позволило поразить ключевые элементы инфраструктуры противника.

В результате уничтожены пункты управления, узлы связи и техническое оборудование. Это существенно осложнило применение беспилотников ВСУ и нарушило их координацию на данном участке. Для управления дронами используются отечественные системы связи, устойчивые к воздействию средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет эффективно выполнять задачи даже в сложной обстановке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#армия #запорожская область #молния #Днепропетровская область #группировка восток
