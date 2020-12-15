Российские миротворцы проконтролировали обмен пленными между Баку и Ереваном

Освобожденные властями Азербайджана армянские военнослужащие прибыли на аэродром Эребуни. Домой их доставил самолет ВСК России. Обмен пленными между Ереваном и Баку осуществлялся под личным контролем командующего миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Рустамом Мурадовым в соответствии с трехсторонним соглашением. Стороны конфликта обменялись удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех».

«Этому предшествовала большая подготовительная работа. Под моим личным контролем, самолетом ВКС России доставлены в Баку и переданы представителям азербайджанских компетентных органов 12 человек. Азербайджанской стороной возвращены 44 человека», - отметил Мурадов.

Российские миротворцы будут и дальше способствовать неукоснительному соблюдению трехстороннего соглашения, добавил командующий миротворческим контингентом.

Кроме того, российские военнослужащие принимают участие в разминировании территории, восстановлении гражданской и инженерной инфраструктуры, оказывают гуманитарную помощь и обеспечивают безопасное возвращение беженцев в места их постоянного проживания на территории Нагорного Карабаха.